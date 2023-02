Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (20.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das mit Spannung erwartete AR-/VR-Headset von Apple verzögere sich erneut und solle nun bei der jährlichen Entwicklerkonferenz WWDC präsentiert werden, die üblicherweise im Juni stattfinde. Für Bloomberg-Experte Mark Gurman sei das aber auch der perfekte Rahmen, um die erste neue Produktkategorie seit der Apple Watch angemessen in Szene zu setzen.Eigentlich habe der US-Konzern das Mixed-Reality-Headset wohl bereits bei einem eigenen Launch-Event im März oder April der Öffentlichkeit präsentieren wollen. In den letzten Wochen habe sich jedoch herauskristallisiert, dass es weitere Verzögerungen gebe. Grund seien technische Probleme mit Hardware und Software. Daher solle das Gerät nun bei der WWDC, die Apple traditionell im Juni abhalte, vorgestellt werden.Für Gurman sei das aber kein Beinbruch, im Gegenteil: Er halte die Entwicklerkonferenz sogar für den perfekten Ort, um die langersehnte Produktneuheit zu demonstrieren. Denn mit modernster Technik und Preisen um 3.000 USD dürfte die erste Generation der Computerbrille von Apple ohnehin primär für Entwickler und professionelle Nutzer interessant sein. Daher mache es für Apple Sinn, das Headset zuerst vor dem Publikum zu zeigen, das naturgemäß das größte Interesse daran habe, so der Experte in seinem Newsletter Power On. Für den Tech-Riesen sei die Konferenz daher die ideale Bühne, um die Fahne auf dem Mixed-Reality-Markt zu hissen und die neue Kategorie als nächste große Produktinitiative einzuführen.Bis Apple mit dem Headset auch den Massenmarkt überzeugen und vielleicht sogar das iPhone als Alltagsgerät ablösen könne, dürften laut Gurman allerdings noch einige Jahres vergehen. Dazu müssten die Brillen nicht nur handlicher und günstiger werden, sondern auch einen größeren Mehrwert wie zusätzliche Software und spannende Spiele bieten. Gurman ziehe hier Parallelen zum App Store, der seinerzeit maßgeblich zum Erfolg des iPhones beigetragen habe. An dieser Stelle sei Apple nun erneut auf externe Entwickler angewiesen.Zudem stünden viele Kunden dem Metaverse als nächstem Megatrend in der Tech-Branche durchaus kritisch gegenüber. Apple müsse daher einen behutsamen Weg finden, potenziellen Nutzern die digitalen Welten schmackhaft zu machen - und einen neuen Namen dafür finden: Metaverse sei ein Wort, das er niemals benutzen werde, habe Marketing-Chef Greg Joswiak bereits im Vorjahr erklärt.Gurman führe in seinem Newsletter noch einen weiteren Punkt an, der für einen Launch bei der WWDC 2023 sprechen würde: So sei im Hinblick auf die Software-Updates von iOS, macOS und watchOS, die dort ebenfalls präsentiert werden sollten, nicht gerade mit Gamechangern zu rechnen. Dem Headset wäre damit die ungeteilte Aufmerksamkeit der Teilnehmer sicher.Nach dem starken Jahresstart habe sich die Apple-Aktie zuletzt oberhalb von 150 USD stabilisiert. Zumindest am heutigen Montag werde sich daran auch nichts mehr ändern, denn an der Heimatbörse in New York werde feiertagsbedingt nicht gehandelt. Langfristig bleibe "Der Aktionär" jedoch bullish für Apple und werte die Aktie als Basisinvestment, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.02.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.