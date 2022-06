Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (24.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin zu kaufen.Dass Apple als nächste neue Produktkategorie Virtual-Reality-Headsets auf den Markt bringe, gelte inzwischen als offenes Geheimnis. Die jüngsten Aussagen von CEO Tim Cook hätten entsprechende Spekulationen noch einmal angeheizt. Nun habe sich auch der prominente Apple-Analyst Ming-Chi Kuo wieder einmal zu dem Thema geäußert.Wie der Experte von TF International Securities in einem Blogeintrag schreibe, werde Apple das AR/MR-Headset "wahrscheinlich im Januar 2023" offiziell ankündigen - und damit große Wellen in der Branche schlagen.Zwar habe Apple den Fokus bislang vor allem auf Augmented-Reality-Anwendungen gelegt. Mit dem geplanten Headset könnte der Konzern aber auch stärker auf Mixed Reality (MR) setzen und eine "exzellente immersive Erfahrung" schaffen, bei der reale und virtuelle Elemente verschmelzen würden. In diesem Fall rechne Kuo mit einer stark steigenden Nachfrage nach entsprechenden Gaming- und Multimedia-Inhalten für die neue Technologie.Der Experte glaube, dass das AR/MR-Headset das kompliziertes Produkt sei, das Apple bis dato entwickelt habe. Zahlreiche bestehende Zulieferer des Konzerns seien bereits in dem Projekt involviert und könnten von Erfahrung und Innovationskraft des Tech-Konzerns profitieren. Bei Apple und den Zulieferer stünde daher auf Sicht der nächsten zwei bis drei Jahre eine Neubewertung an, die sich positiv auf die Aktienkurse auswirken könnte, so Kuo.Zudem werde Apple mit dem Launch seiner Computerbrille den Konkurrenzkampf in dieser Produktkategorie erst so richtig entfachen. Rivalen auf der ganzen Welt würden dann versuchen, das Apple-Gerät nachzuahmen. Das wiederum werde eine Phase rasanten Wachstums für die Headset-Hardware-Branche sowie im dazugehörigen Ökosystem für Services und Inhalte auslösen.Auch Apple-Fans und -Investoren würden gespannt auf die Cyberbrille warten - schließlich wäre es die erste komplett neue Produktkategorie seit dem Launch der Apple Watch im Jahr 2015. Noch hülle sich der Tech-Riese dazu in Schweigen, doch der Blick auf zukünftige Produkte helfe, das zuletzt sehr angespannte Marktumfeld etwas auszublenden.Im wieder etwas freundlicheren US-Gesamtmarkt habe die Apple-Aktie am Vortag mehr als zwei Prozent zugelegt und dürfte auch am heutigen Freitag mit moderaten Gewinnen in den Handel starten.Die Kaufempfehlung des "Aktionär" gilt weiterhin, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 24.06.2022)