Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

169,02 EUR +0,68% (25.08.2022, 13:30)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

168,98 EUR +0,82% (25.08.2022, 13:14)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

167,53 USD +0,18% (24.08.2022)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (25.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rä in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Apple habe am Mittwoch zu einem Neuheiten-Event am 7. September eingeladen. Zwar hülle sich der Konzern wie immer in Schweigen, was genau bei dieser Gelegenheit vorgestellt werde. Traditionell werde im Herbst aber die neuste iPhone-Generation präsentiert. Zudem könnten sich Apple-Fans womöglich auf zwei weitere Neuheiten freuen.Nun sei es offiziell: Apple habe für den 7. September um 19 Uhr deutscher Zeit zu einem virtuellen Produkt-Event mit dem Titel "Far Out" geladen. Dass der Tech-Riese dabei das neue iPhone 14 präsentieren werde, gelte als sicher - schließlich würden neue Smartphone-Modelle von Apple seit 2017 traditionelle im Herbst, in der Regel im September, vorgestellt.Zwar halte sich das Unternehmen im Vorfeld der offiziellen Präsentation sehr bedeckt, laut Insiderberichten solle es vom iPhone 14 aber wieder vier Modelle geben: Das iPhone 14 und das iPhone 14 Pro mit einer Display-Größe von 6,1 Zoll sowie das iPhone 14 Max und das iPhone 14 Pro Max mit 6,7 Zoll großen Bildschirmen. Das 5,4 Zoll große "Mini"-Modell der Vorgängerreihe solle indes keinen Nachfolger bekommen.Während sich die neuen Smartphone-Modelle nach Informationen von Bloomberg optisch nur leicht von der bisherigen iPhone-13-Reihe unterscheiden sollten, könnten sich vor allem Käufer der teureren Pro-Modelle wohl auf umfangreiche technische Verbesserungen freuen. So sollten diese unter anderem mit einem schnelleren Chip und einem neuen Kamerasystem aufgerüstet werden.Spannend werde neben technischen und optischen Neuerungen auch die Preisgestaltung der neuen Smartphone-Generation. Analysten und Branchen-Insider würden erwarten, dass die Preise tendenzielle steigen würden. Als Premium-Anbieter dürfte Apple allerdings keine großen Probleme haben, höhere Kosten an die Kunden weiterzugeben.Auch eine überarbeitete Version der Bluetooth-Kopfhörer AirPods könnte bei der Gelegenheit das Licht der Welt erblicken. Die Präsentation neuer Mac- und iPad-Modelle würden Branchenbeobachter jedoch im Rahmen eines gesonderten Events im Oktober erwarten.Apple erwirtschafte mit dem iPhone rund die Hälfte des Konzernumsatzes - entsprechend wichtig sei die Präsentation der neuen Modelle auch aus Anlegersicht. Dass diese rund eine Woche früher als üblich erfolge, dürfte sich auch in der Bilanz für das laufende vierte Quartal (bis Ende September) bemerkbar machen.Die Aktie habe den jüngsten Anlauf auf das Allzeithoch vom Jahresanfang im schwachen Gesamtmarkt zunächst abgebrochen, inzwischen stimme die Richtung aber wieder.Die Kaufempfehlung des "Aktionär" gilt daher weiterhin, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 25.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link