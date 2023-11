Aktien von Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (09.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Im jahrelang andauernden Steuerstreit mit der EU könnte es eine negative Wende für den US-Technologiekonzern geben. Ein Berater des höchsten Gerichts der EU habe eine nicht bindende Entscheidung getroffen, dass das Urteil in einem sieben Jahre alten Steuerstreit aufgehoben werden sollte. Für Apple ergebe sich dadurch ein 15-Mrd.-USD-Risiko, denn genau um diesen Betrag gehe es. Das berichte u.a. die Nachrichtenseite Barrons.Giovanni Pitruzzella, Generalanwalt des EU-Gerichtshofs, habe am Donnerstag gesagt, dass die frühere Entscheidung des Gerichts zugunsten von Apple "aufgehoben werden sollte". Damit habe er angedeutet, wie das oberste Gericht der EU in einer für nächstes Jahr erwarteten Entscheidung entscheiden könnte.Zum Hintergrund: Die EU habe 2016 Irland aufgefordert, rund 13,1 Mrd. Euro von Apple zurückzufordern, weil es die Steuervorteile als illegale staatliche Beihilfen bezeichnet habe. Irland habe 2018 von Apple 14,3 Mrd. Euro in Form von Steuernachzahlungen und Zinsen erhalten, die seither auf einem Treuhandkonto verwahrt würden.Das EU-Gericht habe 2020 zugunsten von Apple entschieden, bevor die EU-Kommission den Fall an den Europäischen Gerichtshof weitergeleitet habe. Nun habe der Berater des Gerichts, Generalanwalt Pitruzzella, erklärt, das Gericht habe "eine Reihe von Rechtsfehlern" begangen, darunter auch methodische Fehler.Entschieden sei allerdings noch nichts. In den vergangenen Tagen seien bei der Apple-Aktie mehrere gleitende Durchschnitte nach oben durchbrochen worden, wobei jedes Mal ein Kaufsignal ausgelöst worden sei. Der seit August bestehende Abwärtstrend bei 178,25 USD sei ebenfalls überwunden worden. Zuletzt habe der Kurs gestern die 100-Tage-Linie bei 183,32 USD geknackt. "Der Aktionär" bleibe auch aufgrund der Chartsituation bullish für die laufende Empfehlung, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.