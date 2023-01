Börsenplätze Apple-Aktie:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin zu kaufen.Der erste Handelstag in den USA im neuen Jahr und schon würden wieder negative Schlagzeilen rund um die Produktion für fallende Apple-Kurse sorgen. Immerhin gehe es diesmal nicht um den Zusammenbau von iPhones im chinesischen Zhengzhou - hier sei mittlerweile Normalität eingekehrt. Vielmehr solle Apple die Produktion einiger Produkte aufgrund fehlender Nachfrage zurückfahren.Laut einem Bericht von Nikkei Asia habe Apple einige seiner Zulieferer angewiesen, im ersten Quartal weniger Komponenten für seine MacBooks, Air Pods und Apple Watches herzustellen. Vermutlich rechne das Apple-Management mit einer weniger starken Nachfrage. Seitens eines unbekannten Zulieferers seien abseits des iPhones fast alle Produktlinien gleichermaßen betroffen.Während sich die Produktion der iPhones im chinesischen Zhengzhou wieder auf 90 Prozent befinde, sorge nun die nächste Hiobs-Botschaft für besorgte Anleger. Die Apple-Aktie reagiere auf die schlechten Nachrichten mit einem Minus von zuletzt 3,7 Prozent."Der Aktionär" bleibt jedoch bei seinem Votum: Apple ist operativ und finanziell gut gerüstet, um auch die aktuellen Widrigkeiten und einige schwächere Quartale locker durchstehen zu können. Die langfristige Kaufempfehlung für die Papiere gilt daher weiterhin, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 03.01.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.