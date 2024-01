Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Nach dem starken Lauf im Vorjahr habe die Apple-Aktie in den ersten Handelstagen des Jahres 2024 fast 6% verloren und gehöre damit zu den größten Verlierern im US-Leitindex Dow Jones. Negative Analystenkommentare und eine drohende Kartellklage in den USA würden auf der Stimmung lasten. Doch am heutigen Montag kommen gute Nachrichten von Apple selbst.Zum Start in die neue Woche habe der US-Konzern eine Pressemitteilung zum Verkaufsstart des mit Spannung erwarteten AR-/VR-Headsets Vision Pro veröffentlicht. In den USA solle das Gerät demnach ab 2. Februar in den Apple Stores und online erhältlich sein. Vorbestellung dafür nehme Apple ab 19. Januar entgegen. Bereits seit Dezember habe es Berichte über eine mögliche Markteinführung im Februar gegeben.Der Verkaufspreis für das Gerät mit 256 Gigabyte Speicherplatz solle dabei - wie im Sommer 2023 angekündigt - bei 3.499 USD liegen. Kaufinteressenten außerhalb der USA würden derweil weiterhin Geduld brauchen - dort solle das Headset erst im Laufe des Jahres auf den Markt kommen.Nach den Verlusten seit Jahresanfang wecke die Aussicht auf die bevorstehende Markteinführung der ersten neuen Produktkategorie seit der Apple Watch vor rund acht Jahren bei den Anlegern offenbar neue Zuversicht."Der Aktionär" sei allerdings weiterhin optimistisch für den Dauerbrenner auf der Empfehlungsliste. Langfristig orientierte Anleger sollten weiterhin dabeibleiben, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.01.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.