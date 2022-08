Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (08.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Nach starken Corona-Quartalen seien die Umsätze von Apple im vergangenen Geschäftsviertel nur knapp zwei Prozent gewachsen. Doch der Gigant schiele bereits auf das nächste Wachstumsfeld. So habe die Needham-Analystin Laura Martin vergangene Woche darauf hingewiesen, dass Apple plane, eine eigene "Demand Side Platform (DSP)" für den Werbemarkt aufzubauen.Eine DSP sei eine Software-Plattform, die es Kunden ermögliche, automatisiert Werbeplätze zu kaufen. DSPs würden ihr Netzwerk dabei auf der Suche nach Websites und mobilen Anwendungen durchsuchen, die den Kriterien eines Werbetreibenden entsprechen würden, und dann Gebote für die Platzierung von Anzeigen abgeben würden.Martin weise zudem darauf hin, dass ein Erfolg aufgrund der globalen Ausrichtung des Konzerns, des riesigen Ökosystems sowie der Fähigkeit Nutzerdaten zu sammeln durchaus realistisch wäre. "Apple ist das größte Unternehmen der Welt", so Martin. "Um zu wachsen, muss es große globale Märkte anvisieren, wie die globale digitale Werbung."Martin habe in ihrer Studie auch Daten von eMarketer zitiert, laut denen der Gesamtmarkt für digitale Werbung 600 Milliarden Dollar im Jahr erreichen werde, wobei mobile Werbung etwa 450 Milliarden Dollar auf Jahresbasis ausmache.Gelinge es Apple auf dem Werbemarkt ein neues Wachstumsfeld zu erschließen, scheinen die Schätzungen der Analysten zu konservativ - insbesondere, wenn man bedenke, dass mit der AR/VR-Brille und dem Apple-Car weitere Faktoren den Umsatz antreiben könnten."Der Aktionär" bleibt für die Apple-Aktie auch dank dieser Aussichten optimistisch und empfiehlt hier die Gewinne laufen zu lassen, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 08.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: