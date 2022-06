Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

127,88 EUR -0,84% (22.06.2022, 18:12)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

129,04 EUR -0,31% (22.06.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

135,375 USD -0,36% (22.06.2022, 17:58)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (22.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Anfang des Monats habe der US-Konzern angekündigt mit seiner Software CarPlay eine noch tiefere Interaktion mit Fahrzeugen zu ermöglichen. Jetzt scheine Apple weitere Kunden im Automobilmarkt gewinnen zu wollen und starte in China mit einem Einstellungsprogramm für Software-Ingenieure.Apple suche eine unbestimmte Anzahl an Entwicklern mit Erfahrung im Automobilbereich. Diese sollten in den chinesischen Büros in Peking, Shanghai und Shenzhen angestellt werden. Ein Kernbereich werde die Weiterentwicklung von CarPlay sein, damit diese einfacher in Autos integriert werden könne. Der Schritt könnte auch dazu dienen, neue Kunden in China zu gewinnen, da lokale Entwickler Softwares entwickeln könnten, die besser auf die Bedürfnisse des chinesischen Marktes zugeschnitten seien.Apple baue seine CarPlay-Software weiter aus. Wie es scheine, solle diese eine größere Rolle einnehmen. "Der Aktionär" sei weiterhin vom US-Unternehmen überzeugt, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.06.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: