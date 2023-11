NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

174,91 USD -1,50% (03.11.2023, 15:11)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





London (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Barclays:Barclays senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Der Umsatz des iPhone-Konzerns im September-Quartal habe weitgehend den Schätzungen entsprochen, mit besseren Services und schwächerer Hardware, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Die eingeschränkte Prognose von Apple für das Dezember-Quartal sehe einen gleichbleibenden Umsatz im Vergleich zum Vorquartal vor, was etwa 5% unter den Marktschätzungen liege. Es gebe weiterhin eine Nachfrageschwäche in allen Hardware-Kategorien von Apple.Barclays hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "equal weight"-Rating für die Apple-Aktie bestätigt und das Kursziel von 166 auf 161 USD reduziert. (Analyse vom 03.11.2023)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:163,36 EUR -1,38% (03.11.2023, 15:25)