Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

152,60 EUR +1,27% (19.09.2022, 20:45)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

151,72 EUR +1,76% (19.09.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

153,07 USD +1,58% (19.09.2022, 20:32)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (19.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie gehöre heute mit einem Plus von knapp 1,5 Prozent zu den Gewinnern des Tages. Der Titel profitiere unter anderem von der weiterhin stabilen Nachfrage nach den iPhones der älteren Generation. Laut Bank of America zeichne sich indessen ein unterschiedliches Bild der Nachfrage nach Apples neuester iPhone-Reihe ab.Analyst Wamsi Mohan habe am Montag in einer Mitteilung an die Kunden gesagt, dass die voraussichtlichen Lieferzeiten für das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max - die höhere durchschnittliche Verkaufspreise als die Standard-iPhones hätten - sich im Vergleich zu früheren Markteinführungen verlängert hätten. Dies könne ein Zeichen für eine starke Nachfrage sein, da mehr Kunden frühzeitig Bestellungen für die teureren Smarphones aufgäben.Allerdings gelte dies nicht für alle iPhone-Modelle. Laut Mohan würden das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus im Vergleich zu den Vorjahren kürzere Wartezeiten aufweisen. Der Experte gebe dafür auch einen möglichen Grund an: "Das iPhone 14/14 Plus bietet weniger Differenzierung als die Pro-Modelle, da sie einen ähnlichen Formfaktor und denselben Chip wie die iPhones der letzten Jahre haben. Dies könnte Kunden dazu veranlassen, auf die iPhone 14 Pro/Pro Max-Modelle umzusteigen. Dies könnte jedoch auch auf eine insgesamt schwächere Nachfrage nach dem iPhone 14 hindeuten", so Mohan.Ein Problem in diesem Jahr sei, dass das iPhone 14 Plus offiziell erst am 7. Oktober versandbereit sei, anstatt am selben Tag wie die anderen neuen Modelle. Diese Änderung und der Mangel an Komponenten könnten sich auf die Vergleiche der Lieferzeiten von Jahr zu Jahr auswirken, habe Mohan ergänzt.Im Kontext der neuesten Daten zu den iPhone-Lieferzeiten bleibe der Analyst bullish für die Aktie. Sein Kursziel laute 185 Dollar, was 21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege.Apple bleibt ein Basisinvestment, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: