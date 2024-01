Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (30.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit dem 19. Januar könnten US-Kunden die Apple Vision Pro vorbestellen - und anscheinend sei die Nachfrage nach den VR/AR-Brillen des Tech-Riesen höher als erwartet. Insider sprächen von 200.000 verkauften Einheiten in den ersten zehn Tagen. Doch diese starken Zahlen dürften nur eine Momentaufnahme sein.Laut dem Apple-Blog, der sich auf Insider-Quellen berufe, seien in den vergangenen zehn Tagen rund 200.000 Apple Vision Pro verkauft worden. Die vorgehaltenen Geräte, welche direkt am Erscheinungstag nach Hause geliefert werden sollten, seien innerhalb weniger Stunden ausverkauft gewesen.Bereits vor wenigen Tagen habe der bekannte Apple-Analyst, Ming-Chi Kuo, geschätzt, dass die Vorbestellungen für die Apple Vision Pro in der ersten Woche zwischen 160.000 und 180.000 Stück gelegen hätten. Ausgehend von seinen ersten Prognosen, welche die erste verfügbare Charge nur auf 80.000 Einheiten geschätzt habe, sei dies ein deutlicher Zuwachs.Dass sich die Lieferzeiten nicht weiter erhöht hätten und laut den vorliegenden Zahlen wohl nur 20.000 weitere Vision Pros verkauft worden seien, könnte aber auch daran liegen, dass die Käufer auf zusätzliches Inventar bei den Händlern warten würden. Die 500.000 Geräte, die Apple im laufenden Jahr produzieren lassen dürfte, sollten laut Kuo jedoch leicht zu verkaufen sein. Denn er gehe davon aus, dass die Vision Pro nach der WWDC-Konferenz im Juni in weiteren Ländern auf den Markt komme und weise auf rund 1,2 Milliarden Apple-Nutzer weltweit hin.Sicherlich, das Apple-Headset werde sich nicht so gut verkaufen wie damals das erste iPad. Aber die neue Produktkategorie sorge dennoch für Fantasie und sollte Apple im laufenden Jahr wieder auf den Wachstumspfad zurückführen. Der Fokus der Anleger dürfte aktuell jedoch weniger auf der Vision Pro liegen, sondern vielmehr auf den Quartalszahlen, die Apple schon am Donnerstag veröffentlicht, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link