Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

135,90 EUR -0,23% (02.03.2023, 12:09)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

135,58 EUR -0,85% (02.03.2023, 11:53)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

145,31 USD -1,42% (01.03.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (02.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin ein Basisinvestment.Apple werde am Standort München eine weitere Milliarde Euro in sein Europäisches Zentrum für Chip-Design investieren. Das habe der Technologiekonzern am Donnerstag angekündigt und stocke damit seine Investitionszusage aus dem Jahr 2021 auf nun 2 Milliarden Euro auf. München sei schon heute Apples größter Entwicklungsstandort in Europa.Die Apple-Entwickler in dem Münchner Chip-Zentrum würden sich mit drei Themenschwerpunkten beschäftigen: 5G-Funktechnik, Stromsparlösungen für Chips und sogenannten Analog- und Mixed-Signal-Lösungen. Mithilfe der Ergebnisse aus Bayern wolle sich Apple künftig unter anderen von Zulieferungen des Chip-Herstellers QUALCOMM unabhängig machen, von dem der iPhone-Hersteller bislang seine Funkchips für die fünfte Mobilfunkgeneration (5G) beziehe.Beim Schwerpunkt "Power Management", also den besonders stromsparenden Systemen, würden Apple-Kunden bereits Entwicklungen aus München nutzen, etwa beim MacBook Pro mit den Apple-Chips M2 Pro und M2 Max.Apple-Chef, Tim Cook, habe erklärt: "Unsere Münchner Ingenieurteams gehören zur innovativen Weltspitze und helfen dabei, neue Technologien zu entwickeln, die das Herzstück unserer Produkte bilden. Apple ist seit mehr als 40 Jahren in München, und wir freuen uns mehr denn je auf unsere Zukunft hier."Neben dem neuen Standort in der Seidlstraße würden die Teams von Apple im Rahmen der Erweiterung des Europäischen Zentrums für Chip-Design mehrere zusätzliche Räumlichkeiten für Forschung und Entwicklung in den beiden anliegenden Straßen Denis- und Marsstraße beziehen. Die drei neuen Standorte befänden sich direkt gegenüber der kürzlich eröffneten Forschungs- und Entwicklungseinrichtung von Apple in der Karlstraße und sollten einen "Hub für Innovation" im Herzen von München bilden.Johny Srouji, Hardware-Chef von Apple, habe gesagt: "Der Ausbau unseres Europäischen Zentrums für Chip-Design wird eine noch engere Zusammenarbeit zwischen unseren mehr als 2.000 Ingenieurinnen und Ingenieuren in Bayern ermöglichen, die an wegweisenden Innovationen wie eigenen Chip-Designs, Power-Management und zukünftigen drahtlosen Technologien arbeiten."Apple setze bei der Entwicklung der Komponenten mehr und mehr auf Marke Eigenbau. Die Vorteile lägen auf der Hand: Während technische und gestalterische Möglichkeiten dadurch steigen würden, sinke die Abhängigkeit von externen Zulieferern. Mit Blick auf die ambitionierten Zukunftsprojekte - Stichworte: Headset, E-Auto, Gesundheit - mache das auch Sinn.Die Apple-Aktie bleibt für den "Aktionär" ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 02.03.2023)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: