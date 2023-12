Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

180,82 EUR +0,51% (08.12.2023, 16:48)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

194,47 USD +0,10% (08.12.2023, 16:34)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (08.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Erik Woodring, Analyst von Morgan Stanley, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des iPhone-Konzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Das makroökonomische Umfeld bleibe herausfordernd, aber Morgan Stanley werde zunehmend positiver für Apple, da die kurzfristigen Risiken nun begrenzter oder verdrängt zu sein scheinen und die Begeisterung für Edge AI, Services und die Bruttomargenstärke "den Bullenfall wiederbeleben" würden. Apple liege heute nur 3% unter seinem Allzeithoch bzw. einer Marktkapitalisierung von 3.000 US-Dollar, nachdem es seit dem Tiefpunkt Ende Oktober um 15% zugelegt habe.Der Analyst erwarte, dass die Ausrichtung auf qualitativ hochwertige Aktien mit hoher Marktkapitalisierung, die Stärke der Dienstleistungen und der Bruttomargen, die die bekannten kurzfristigen Herausforderungen bei den iPhone-Stückzahlen in China ausgleichen würden, und die wachsende Erwartung, dass Apple ein wichtiger Anbieter von "Edge AI" werde, weiterhin für eine Outperformance sorgen werden.Erik Woodring, Analyst von Morgan Stanley, bewertet die Apple-Aktie unverändert mit "overweight". Das Kursziel werde von 210,00 auf 220,00 USD angehoben. (Analyse vom 08.12.2023)Börsenplätze Apple-Aktie: