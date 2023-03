Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

141,18 EUR +2,54% (03.03.2023, 18:20)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

140,90 EUR +3,59% (03.03.2023, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

149,80 USD +2,67% (03.03.2023, 18:07)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unverändert ein Basisinvestment.Erik Woodring, Analyst von Morgan Stanley, sehe ereignisreiche Monate auf Apple zukommen und empfehle die Aktie klar zum Kauf. Die kurzfristigen Herausforderungen könnten zwar bei Apple zum ersten Mal seit 2019 einen Rückgang bei Umsatz und Gewinn zur Folge haben. Für danach gäbe es aber mehrere positive Treiber.Für Aufwind sollten laut Woodring eine erneute Beschleunigung des iPhone- und Servicewachstums, Rekord-Bruttomargen, zwei neue Produkteinführungen und die mögliche Einführung eines iPhone-Abonnementprogramms sorgen. "Das Potenzial, das all das biete, unterschätzt der Markt", so der Experte.Derzeit konzentriere sich die Börse offenbar auf den kurzfristigen Gegenwind aufgrund weniger Ausgaben für Unterhaltungselektronik, Produktionsengpässe und verbleibender Covid-Beschränkungen.Für später allerdings erwarte Woodring wegen der aufgestauten Nachfrage anziehende Geschäfte bei Apple. Zudem rechne der Analyst mit einem zweistelligen Umsatzwachstum beim Dienstleistungsgeschäft.Apple sei seit 2016 laufende Empfehlung des "Aktionär". Performance: 500 Prozent.Die Aktie ist und bleibt ein Basisinvestment, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 03.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.