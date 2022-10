Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (19.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Finanzergebnisse von Apple für das September-Quartal dürften die aktuellen Schätzungen der Börse übertreffen. Das würden zumindest die Experten von Morgan Stanley meinen. Apple werde am kommenden Donnerstag die Ergebnisse für sein viertes Quartal vorlegen.Die Konsensschätzungen würden davon ausgehen, dass das Unternehmen einen Umsatz von 88,9 Milliarden Dollar, das heiße 6,6 Prozent mehr als vor einem Jahr einfahren solle. Der Gewinn dürfte bei 1,27 Dollar pro Aktie oder drei Cent mehr als vor einem Jahr liegen.Der Bericht komme inmitten einer Phase ausgesprochen gemischter Signale zu den Aussichten des Unternehmens: Daten von Drittanbietern würden auf einen Anstieg der Mac-Verkäufe hindeuten, trotz der Schwäche im breiteren PC-Sektor. Aber das Geschäft von Apple sei verbraucherorientiert, und es gebe immer mehr Anzeichen dafür, dass die Verbraucherausgaben angesichts einer schwächelnden Wirtschaft, steigender Zinsen und einer erhöhten Inflation nachlassen würden. Und der starke Dollar werde die Ergebnisse eindeutig belasten. Das kommentiere die Nachrichtenseite Barron‘s.Analyst Erik Woodring von Morgan Stanley erwarte für das September-Quartal einen Umsatz von 90,1 Milliarden US-Dollar und für das Dezember-Quartal einen Umsatz von 133,7 Milliarden Dollar, was deutlich über der Konsensschätzung von 128,4 Milliarden Dollar liege.Woodring schreibe, dass die Apple-Aktie sein Top-Pick sei und er bekräftige sein "overweight"-Rating mit dem Kursziel von 177 Dollar."Der Aktionär" sieht Apple operativ und finanziell gut gerüstet - selbst, wenn sich das Marktumfeld in den kommenden Monaten weiter eintrübt und die Konsumlaune der Verbraucher vorübergehend schwächelt. Wer investiert ist, bleibt daher dabei, so Fabian Strebin. Langfristig orientierte Neueinsteiger können Schwächephasen im Kurs derweil nutzen, um einen Fuß in die Tür zu stellen. (Analyse vom 19.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: