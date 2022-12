Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

127,10 EUR -1,17% (16.12.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

127,46 EUR -1,82% (16.12.2022, 17:41)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

134,51 USD -1,46% (16.12.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple sei einer der Mover im Bullenmarkt und im Bärenmarkt einige Zeit der Fels in der Brandung gewesen. Aber vom Verlaufshoch im August habe sich die Aktie des iPhone-Herstellers weit entfernt - seit Jahresbeginn liege der Titel mit 22% im Minus. Morgan Stanley erwarte nun ein fulminantes Apple-Comeback an der Börse.Von den ganzen Problemen, die der US-Konzern derzeit habe wie Produktionsausfälle in China oder die Streiks der Mitarbeiter in Australien, zeige sich Morgan-Stanley-Analyst Erik Woodring unbeeindruckt. In seiner Studie verweise der Experte auf die längerfristige Perspektive bei Apple und die sei nach wie vor beeindruckend. Woodrings Basiskursziel laute 175 USD, das Bestcase-Kursziel 235 USD. Das sei ein Aufwärtspotenzial von 30 bzw. 74%. Jede schwäche beim Aktienkurs aufgrund etwa von Lieferunterbrechungen stelle eine Gelegenheit dar, günstiger in eine der hochwertigsten Technologieplattformen zu investieren, so Woodring."Der Aktionär" sehe es genauso wie Morgan Stanley: Die aktuelle Krise sei bei Weitem nicht groß genug, dass sie dem Apple-Imperium nachhaltigen Schaden zufügen könnte. Der Crash der Aktie sei wohl eine der besten antizyklischen Chancen der vergangenen Jahre, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.12.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: