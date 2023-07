XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

176,58 EUR +0,20% (04.07.2023, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

192,46 USD -0,78% (03.07.2023, 19:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Als erstes Unternehmen überhaupt habe die Apple-Aktie zuletzt eine Marktkapitalisierung von mehr als drei Billionen US-Dollar erreicht. Die charttechnischen Katalysatoren dieser Entwicklungen seien die im Frühjahr komplettierte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation sowie der Sprung über das alte Rekordhoch vom Januar 2022 bei 182,90 USD. Der Vorstoß in "uncharted territory" sorge für eines der besten Signale der Technischen Analyse, zumal auch die Trendfolger MACD und Relative Stärke (Levy) weiterhin "grünes Licht" signalisieren würden. Die runde 200er-Marke stecke nun das nächste Anlaufziel ab, ehe eine alte Trendlinie (akt. bei 210,78 USD) wieder in den Fokus rücke.Wann immer ein Trend derart ins Laufen komme wie bei der Apple-Aktie, gewinne auch stets das Risikomanagement an Bedeutung. Vor allem da auch das Kursziel aus der oben genannten S-K-S-Formation mittlerweile ausgeschöpft sei. Im konkreten Fall können Anlegerinnen und Anleger den Stopp-Loss für bestehende Engagements auf die alten Ausbruchsmarken bei rund 180 USD nachziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Das Rebreak der alten Hochstände gelte es aus Bullensicht unbedingt zu verhindern. (Analyse vom 05.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:176,08 EUR -0,42% (05.07.2023, 09:06)