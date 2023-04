Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ein Basisinvestment im Technologiesektor.Der Apple-Chef Tim Cook habe kürzlich in einem Interview mit dem Männermagazin "GQ" ("Gentlemen's Quarterly") erklärt, warum die Kunden das neue Mixed-Reality-Headset möchten, das sein US-Unternehmen in den kommenden Monaten vorstellen könnte. Die Apple-Aktie komme derweil zum Wochenauftakt nicht vom Fleck.Noch immer seien viele Fragen zu einem möglichen Mixed-Reality-Headset von Apple offen. So habe sich das notorisch schweigsame Unternehmen bisher nicht zu dem Thema geäußert und selbst Konzernchef Cook habe die Existenz des Headsets laut "GQ" weder bestätigt noch dementiert, aber offenbar habe sich der Apple-Chef bereits Gedanken über das wohl größte Fragezeichen gemacht: Warum sollte es jemand kaufen?"Die Idee, dass man die physische Welt mit Dingen aus der digitalen Welt überlagern kann, könnte die Kommunikation und die Verbindung der Menschen erheblich verbessern", habe Cook gegenüber "GQ" gesagt, wie CNBC berichte. Im Fokus stünden dabei die Bereiche Kunst, Kommunikation, "kreative" Anwendungen und Unternehmensumgebungen, so der Apple-Chef.Für die Apple-Aktie gehe es am Montag leicht nach unten. Langfristig sehe "Der Aktionär" im Bereich AR/VR spannende Wachstumschancen für Apple. Wann das Headset auf den Markt komme, stehe allerdings noch in den Sternen. Zur Erinnerung: In den vergangenen Jahren habe es immer wieder Verzögerungen bei der Entwicklung des Headsets gegeben.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Derivate auf Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.