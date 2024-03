Börsenplätze Apple-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem Rücksetzer am Montag infolge einer Milliardenstrafe der EU sei die Apple-Aktie am Dienstag erneut der schwächste Wert im Dow Jones. Ausschlaggebend für die erneuten Kursverluste sei diesmal ein Bericht, dass die iPhone-Verkäufe des Tech-Riesen in China zu Jahresbeginn stark zurückgegangen seien.Counterpoint Research berichte, dass die iPhone-Verkäufe in den ersten sechs Wochen 2024 zum Vorjahr um 24 Prozent zurückgegangen seien. Apple leide dabei unter einem zunehmenden Wettbewerb. Vor allem der chinesische Tech-Riese Huawei habe nach der Einführung seines Mate 60 einen deutlichen Aufschwung im Heimatmarkt erlebt. Doch auch weitere lokale Unternehmen wie Oppo, Vivo oder Xiaomi möchten Marktanteile gegenüber Apple gewinnen.Mit dem Mate 60 habe Huawei im vergangenen Jahr für eine echte Überraschung gesorgt. Seitdem der Konzern infolge der US-Sanktionen von wichtigen Chips und Technologien abgeschnitten gewesen sei, habe es bis dahin bei der Leistung an Wettbewerbsfähigkeit gefehlt. Doch das Mate 60 verfüge über 5G-Konnektivität und habe viele Kunden zurückgelockt, die zuvor zu Apple gewechselt seien. Während neben Apple auch die meisten anderen Smartphone-Hersteller in China einen Rückgang bei den Verkaufszahlen hätten hinnehmen müssen, sei Huawei auf ein sattes Plus von 64 Prozent gekommen.Die Milliardenstrafe der EU, das Aus für das Apple Car und die schleppende Entwicklung bei den Absätzen in China: Die Zahl der Hiobsbotschaften beim iPhone-Riesen reiße derzeit nicht ab. Das Chartbild hat sich deutlich eingetrübt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 05.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link