Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (21.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple-Aktionäre seien am Montag verunsichert gewesen, nachdem Microsoft Pläne für einen eigenen App-Store präzisiert habe. Die Apple-Aktie habe am Abend kurz rund 1,5 Prozent nachgegeben, doch die Anleger hätten sich schnell wieder aufgerappelt. Jetzt würden auch die Bullen von Morgan Stanley (Apple Overweight; Ziel 180 Dollar) Entwarnung geben.Mit folgender Aussage habe Microsofts Gaming-Chef, Phil Spencer, in einem Interview mit der "Financial Times" am Montag hohe Wellen geschlagen: Wenn die Übernahme von Activision Blizzard von den Behörden genehmigt werde, könnte Microsoft schon im nächsten Jahr einen eigenen App-Store eröffnen - für Spiele auf Android- und iPhone-Smartphones. Zumindest in der EU, wo der Digital Markets Act ab März Apple und Alphabet ( ISIN US02079K3059 WKN A14Y6F ) dazu verpflichte, auf ihren Smartphones auch App-Stores anderer Anbieter zuzulassen.Jetzt hätten sich die Analysten von Morgan Stanley zu Spencers Aussagen geäußert und würden für Apple-Anlegern Entwarnung geben. Analyst Erik Woodring habe geschrieben, dass Microsofts App-Store-Pläne nur drei Prozent der App-Store-Einnahmen von Apple und damit weniger als ein Prozent der Gesamtumsätze beeinträchtigen würden.Selbst in dem extrem unwahrscheinlichen Worst-Case-Szenario, in dem sich Microsoft alle Gaming-Umsätze des Apple-App-Stores in Europa unter den Nagel reißen würde, wären nur acht Prozent der gesamten App-Store-Umsätze betroffen. Die Risiken durch die Microsoft-Pläne bewerte der Analyst daher als "immateriell" für die Apple-Aktie.Der Digital Markets Act und Bemühungen wie von Microsoft könnten das Duopol von Apple und Alphabet wohl nur schwer aufweichen. Mittelfristig sollten die Anleger also nicht besorgt sein.Am Ende bleibe ein Erfolg von Microsofts Gaming-App-Store aber doch nur eine Frage des Geldes. Das zeigt ein Blick auf den PC-Markt, wo der Epic Games Store dank finanzieller Schützenhilfe von Tencent, nie endenden Rabatt-Aktionen und einer besseren Umsatzbeteiligung der Entwickler mittlerweile zu einem adäquaten Steam-Konkurrenten herangewachsen ist, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link