Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (31.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zwei Spiele, zwei Siege, drei Tore - den Einstand von Lionel Messi bei seinem neuen Verein Inter Miami könne man wohl als gelungen bezeichnen. Der Wechsel des siebenmaligen Weltfußballers in die nordamerikanische Major League Soccer (MLS) sei aber nicht nur für den Verein und die Liga ein Gewinn, sondern auch für Apple.Der Tech-Riese habe sich nämlich bereits im Vorjahr - und damit lange vor dem Messi-Wechsel - die Übertragungsrechte für die Spiele der MLS gesichert und zeige dieser seit der laufenden Saison per Livestream im Rahmen des MLS Season Pass bei Apple TV. Damit könnten Fans in rund 100 Ländern alle Spiele mit englischem oder spanischen Kommentar live verfolgen.Für die Übertragung der Spiele von Messi und Inter Miami fahre Apple dabei nun schwere Geschütze auf. So gebe es "18 Kameras, Steadicam, vier Super-Slow-Motion-Kameras, Skycam, Drohnen-Berichterstattung, Reporter:innen am Spielfeldrand in Spanisch und Englisch, eine einstündige Live-Vorberichterstattung vor Ort mit Beiträgen, Interviews und Analysen von Expert:innen sowie eine Show nach dem Spiel", habe Apple in der Vorwoche in einer Unternehmensmitteilung verkündet.Lionel Messis Wechsel zu Inter Miami sei "ein historischer Moment für den Sport in den USA" und spiegle die unglaubliche Dynamik der Major League Soccer wider, so Eddy Cue, Senior Vice President of Services bei Apple. "Wir freuen uns sehr, dass wir Fans auf der ganzen Welt die Möglichkeit bieten können, den größten Fußballer aller Zeiten mit dem MLS Season Pass zu sehen."Und der Aufwand scheine sich auszuzahlen. Wie sportsbusinessjournal.com in dieser Woche unter Verweis auf namentlich nicht genannte Quellen berichtet habe, gehe die Zahl der Season-Pass-Abonnenten inzwischen auf die Millionenmarke zu, nachdem es Anfang Juni noch rund 700.000 gewesen sein sollten. Beide Zahlen würden auch Dauerkartenbesitzer aller MLS-Teams umfassen, die die Spiele ohne zusätzliche Kosten empfangen könnten.Die genauen Abo-Zahlen halte Apple streng unter Verschluss. Konzernsprecher Tom Neumayr habe gegenüber dem Tech-Portal The Verge aber zumindest bestätigt, dass die Zuschauerzahl seit der Ankunft von Lionel Messi bei seinem neuen US-Club bereits gestiegen sei.So habe Apple in der Woche vom 19. bis 26. Juli die drei Spiele mit den höchsten Zuschauerzahlen seit Beginn des Season Pass für die MLS verzeichnet. Welche Spiele genau es gewesen seien, habe Neumayr nicht gesagt. Messis Debüt in Miami gegen Cruz Azul am 22. Juli und das Folgespiel gegen Atlanta United am 26. Juli dürfte aber sehr wahrscheinlich dabei gewesen sein.Vor diesem Hintergrund könnte sich der Wechsel von Lionel Messi in die MLS für Apple als echter Volltreffer erweisen. Zudem habe der Tech-Konzern seine Ambitionen im umkämpften Sport-Streaming-Bereich unterstrichen und könne nun Erfahrungen mit der Übertragung einer kompletten Profi-Sport-Liga sammeln.Die Apple-Aktie habe ihre Kletterpartie derweil fortgesetzt und den US-Handel am Freitag rund 1,4 Prozent höher beendet. Das zur Monatsmitte markierte Allzeithoch von 198,23 Dollar bleibe damit in Reichweite. Die Q3-Zahlen am Donnerstag (3. August) könnten weitere Impulse liefern.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.07.2023)