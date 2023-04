Derivate auf Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

148,980 EUR -0,61% (14.04.2023, 14:49)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

149,02 EUR +0,85% (14.04.2023, 14:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

165,56 USD +3,41% (13.04.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Bis der US-Konzern die Zwischenbilanz für das zweite Geschäftsquartal (bis Ende März) vorlege, müssten sich die Investoren noch etwas gedulden. Erst am 4. Mai solle es soweit sein - so spät wie lange nicht mehr.Die Quartalsbilanz dürfte eine robuste iPhone-Nachfrage belegen, habe die Credit Suisse-Analystin Shannon Cross einer aktuellen Studie geschrieben. Dabei dürfte Apple insbesondere von der wieder anziehenden Nachfrage in China profitiert haben, nachdem die dortigen strengen Covid-Beschränkungen ausgelaufen sind.Wegen der verbesserten Nachfragesituation in China sei ihre Umsatz- und Ergebniserwartung daher auch etwas höher als der Analystenkonsens und der Ausblick des Unternehmens selbst. Konkret habe die Credit Suisse etwas ihre Prognose für den Quartalsumsatz von 92,2 auf 93,3 Mrd. USD erhöht. Auch bei der Prognose für das laufende dritte Quartal seien die Schweizer etwas optimistischer als die übrigen Analysten. Während die im Schnitt mit einem Umsatzplus von 3% und einem EPS von 1,23 USD rechnen würden, habe Cross ein Plus von 5% und ein EPS von 1,29 USD auf dem Zettel.Trotz leicht rückläufiger Erlöse und Gewinne rechne die Analystin mit einer Fortsetzung der großzügigen Ausschüttungspolitik: "Wir erwarten, dass Apple das Kapitalrückführungsprogramm mit einer Dividendenerhöhung um rund fünf Prozent und einer Erlaubnis für zusätzliche Aktienrückkäufe im Wert von rund 90 Milliarden Dollar aktualisieren wird."Auch "Der Aktionär" sehe bei Apple noch genügend Luft nach oben und bestätigt daher die langfristige Kaufempfehlung. Perspektivisch dürften dabei insbesondere auch neue Produkte - etwa das mit Spannung erwartete AR-/VR-Headset sowie die neue iPhone-Generation im Herbst - über die aktuelle Wachstumsschwäche hinweghelfen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.