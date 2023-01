Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (09.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Nach jahrelangen Verzögerungen werde Apple in diesem Jahr wohl endlich das langersehnte AR-/VR-Headset präsentieren. Die Computerbrille wäre die erste komplett neue Produktkategorie seit der Vorstellung der Apple Watch im September 2014 und habe das Zeug zum "next big thing" für den Tech-Riesen.Bloomberg-Experte Mark Gurman prognostiziere in der aktuellsten Ausgabe seines Newsletters Power On, dass Apple das AR-/VR-Headset mit dem kolportierten Namen "Reality Pro" wohl in der ersten Jahreshälfte 2023 - und damit vor der jährlichen Entwicklerkonferenz WWDC im Juni - offiziell der Öffentlichkeit präsentieren werde. Anschließend hätten die Entwickler über den Sommer Zeit, entsprechende Software zu programmieren, ehe dann im Herbst mit dem Verkauf ersten Geräte begonnen werden solle.Laut Gurman habe Apple das Gerät bereits einer kleinen Anzahl von hochkarätigen Softwareentwicklern zum Testen zur Verfügung gestellt, damit diese mit der Entwicklung von Drittanbieter-Apps beginnen könnten. Das Betriebssystem des Geräts, das unternehmensintern "Borealis" genannt werde, solle offiziell den Namen xrOS tragen.Der ursprünglich bereits für das Jahr 2019 anvisierte Marktstart des Headsets sei bereits mehrfach verschoben worden, doch Apple habe laut dem Bloomberg-Experten nach wie vor mit Problemen zu kämpfen. Diese sollten sowohl Hardware, Software und Services betreffen als auch Fragen zu Marketing und Verkauf der Produktneuheit.Apple habe daher bereits Kompetenzen und Ressourcen aus anderen Bereichen zusammengezogen, berichte Gurman. Das wiederum könnte allerdings bedeuten, dass es im Hinblick auf bestehende Produktkategorien in diesem Jahr wohl keine allzu großen Neuerungen und Überraschungen mehr geben könnte.Die Mischung aus starkem Tagesgeschäft und einem ordentlichen Schuss Zukunftsfantasie sei einer der Aspekte, die die Apple-Aktie so attraktiv machen würden."Der Aktionär" bleibt daher bei seiner langfristigen Kaufempfehlung, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 09.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: