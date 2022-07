Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

144,82 EUR -0,10% (19.07.2022, 09:26)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

144,98 EUR -2,49% (19.07.2022, 09:12)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

147,07 USD -2,06% (18.07.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (19.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die beiden größten Smartphone-Anbieter Samsung (ISIN: US7960542030, WKN: 923086) und Apple hätten zuletzt nach Berechnungen von Experten ihre Marktanteile in einem insgesamt geschrumpften Geschäft ausgebaut. Die Papiere der beiden Unternehmen stünden aber dennoch unter Druck. Kreisen zufolge müsse Apple in einigen Abteilungen künftig auf die Kostenbremse treten.Zudem solle beim Personal der Rotstift angesetzt werden, um einen wirtschaftlichen Abschwung zu bewältigen. Dadurch seien die zuletzt etwas in den Hintergrund getreten Konjunktursorgen schlagartig wieder ins Bewusstsein vieler Investoren gerückt.Die Marktanteile hätten zuletzt sowohl Apple als auch Samsung ausbauen können. Insgesamt seien die Verkäufe allerdings um neun Prozent auf weniger als 300 Millionen Smartphones geschrumpft. Bei Samsung sei der Marktanteil in Q2 im Jahresvergleich von 18 auf 21 Prozent gestiegen, wie die Analysefirma Canalys am Montag berichtet habe. Der Marktanteil von Apples iPhones habe demnach von 14 auf 17 Prozent zugelegt. Die chinesischen Hersteller Xiami, Oppo und Vivo hätten unterdessen sinkende Marktanteile angesichts der schwachen Nachfrage im Heimatmarkt verzeichnet. So sei der Anteil von Xiami am weltweiten Smartphone-Absatz binnen eines Jahres von 17 auf 14 Prozent gesunken.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 130 US-Dollar belassen. Der US-Technologiekonzern dürfte im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal dank einer Erholung der chinesischen Nachfrage solide abgeschnitten haben, habe Analyst Rod Hall in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Negative Wechselkurseffekte könnten sich allerdings stärker auf den Umsatz ausgewirkt haben als zuvor vom Unternehmen erwartet - im laufenden Quartal könnte sich diese Entwicklung noch verschärfen und damit auch die Margen belasten. Apple werde die Zahlen am 28. Juli präsentieren.DER AKTONÄR favorisiere bei den beiden Titeln trotz der jüngsten Befürchtungen langfristig weiterhin Apple. Ein positives Signal würde die Apple-Aktie liefern, wenn der Anstieg über das Junihoch bei 151,74 Dollar gelingt, so Marion Schlegel. (Analyse vom 19.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link