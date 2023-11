NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

174,94 USD -1,48% (03.11.2023, 15:16)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analystin Melissa Fairbanks von Raymond James:Melissa Fairbanks, Analystin von Raymond James, stuft die Aktie des in Cupertino, Kalifornien, ansässigen Konzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin mit "strong buy" ein.Apples Ergebnisse zum vierten Quartal seien trotz eines gemischten Makros etwas besser gewesen als erwartet und würden die Widerstandsfähigkeit des Ökosystems und der 2B+ installierten Basis des Unternehmens unterstreichen, so Melissa Fairbanks in einer Research Note. Das Unternehmen gehe davon aus, dass der Mac von der jüngsten Produktauffrischung profitieren werde, und sehe jeden Beitrag von Vision Pro im Jahr 2024 als Vorteil für sein Modell.Melissa Fairbanks, Analystin von Raymond James, stuft die Aktie von Apple nach wie vor mit dem Votum "strong buy" ein. Das Kursziel sei von 200 auf 195 USD gesenkt worden. (Analyse vom 03.11.2023)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:163,40 EUR -1,35% (03.11.2023, 15:30)