Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) nach wie vor zu kaufen.Apple könnte laut Kreisen in einer Abkehr von der bisherigen Strategie Mac-Computer mit einem Touchscreen auf den Markt bringen. Der Konzern peile in Überlegungen das Jahr 2025 dafür an, habe der Finanzdienst Bloomberg in der Nacht zum Donnerstag geschrieben. Zugleich sei bisher keine endgültige Entscheidung dazu getroffen worden. Und die Pläne könnten noch gekippt werden, habe es unter Berufung auf mit den Anstrengungen vertraute Personen geheißen.Während viele Hersteller von Windows-Computern ihren Geräten Touchscreens spendieren würden, verzichte Apple bei seinen Macs darauf. Berührungsempfindliche Bildschirme gebe es dagegen beim iPad, das in vielen Nutzungsszenarien auch als Computer nutzbar sei. Apple argumentiere bisher, Macs und iPad hätten unterschiedliche Bedienkonzepte und Anwendungsbereiche. Software-Chef Craig Federighi habe schon vor Jahren gesagt, dass man Prototypen von Touchscreen-Macs gebaut, aber keinen Mehrwert darin gefunden habe.Apple habe die Macs in den vergangenen zwei Jahren von Intel Prozessoren auf Chips aus eigener Entwicklung umgestellt. Damit würden alle Geräte auf einer Prozessor-Technologie basieren. Während der Absatz von Windows-PCs nach einem Boom zu Beginn der Pandemie inzwischen stark abgesagt habe, hätten Macs Marktanteile hinzugewonnen.In der Nacht auf Mittwoch sei bereits unter Berufung auf Insider berichtet worden, dass Apple in seine mobilen Geräte ab dem Jahr 2024 erstmals eigene Displays einbauen wolle. Den Anfang sollten ab Ende kommenden Jahres die teuersten Versionen der Apple Watch machen. Geplant seien Displays mit MicroLED-Technik. Sie sollten die bisherigen OLED-Displays ablösen. Apple erwäge zudem, eigene Displays auch in andere Geräte wie das iPhone einzubauen."Der Aktionär" bleibt aber bei der langfristigen Kaufempfehlung für die Apple-Aktie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.