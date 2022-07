Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

140,34 EUR +1,78% (06.07.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

138,94 EUR +2,90% (06.07.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

142,92 USD -+0,96% (06.07.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (07.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der iKonzern lasse Nutzer, die ins Visier von Hacker-Attacken geraten könnten, ihre Geräte besser schützen. Die Einstellung "Lockdown Mode" bringe zugleich eine erhebliche Einschränkung der Funktionen. So seien beim Chatdienst Messages die meisten Anhänge bis auf Bilder blockiert und es würden keine Link-Vorschauen angezeigt. Anrufe über Apples Telefoniedienst Facetime würden nur zugelassen, wenn der Nutzer den Anrufer zuvor selbst kontaktiert habe. Der "Lockdown Mode" (deutscher Name: "Blockierungsmodus") werde im Herbst für iPhones, iPad-Tablets und Mac-Computer verfügbar sein, wie Apple am Mittwoch angekündigt habe.Zwar würden Inflations- und Rezessionssorgen auch an Apple nicht spurlos vorbeigehen, als Premiumhersteller sei der US-Tech-Riese dafür jedoch relativ gut gewappnet. Die Apple-Aktie habe sich zuletzt stabilisieren und wieder nach oben drehen können. Für den "Aktionär" bleibe die Apple-Aktie daher ein Basisinvestment, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: