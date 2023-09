NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.09.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse der Credit Suisse:Shannon Cross, Analyst der Credit Suisse, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Nachfrage nach Apples iPhone 15 Pro Max scheine höher zu sein als bei iPhone 14 Pro Max im letzten Jahr, mit geschätzten Lieferterminen, die bis zum 13. November reichen würden, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Die lange Spanne bedeute, dass die Verbraucher nach der Veröffentlichung des Produkts am 22. September 45 bis 52 Tage warten müssten, während im letzten Jahr die Lieferzeiten für das iPhone 14 Pro Max am Tag der Vorbestellung nie mehr als 35 Tage betragen hätten. Für das iPhone 15 Pro sehe das Unternehmen aber einen gegenteiligen Trend: Es verzögere sich nur um 17 bis 24 Tage, während im letzten Jahr mehr als 35% der iPhone 14 Pro SKUs um 24 bis 31 Tage verspätet gewesen seien. Die Credit Suisse sei der Meinung, dass aggressive Preisnachlässe durch die Netzbetreiber und eine beträchtliche Anzahl an installierten Geräten, die bis zu drei Jahre alt seien, einen soliden Aktualisierungszyklus für das iPhone 15 unterstützen sollten. Das Unternehmen bewertet Apple mit Outperform und einem Kursziel von $220.Shannon Cross, Analyst der Credit Suisse, bewertet in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie mit dem Rating "outperform". Das Kursziel lautet 220 USD. (Analyse vom 15.09.2023)