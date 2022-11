Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Mitten im wichtigen Weihnachtsgeschäft habe der US-Konzern mit erheblichen Lieferengpässen beim neuen iPhone 14 Pro zu kämpfen. Die Produktion im Hauptwerk in China werde aktuell von Covid-Einschränkungen beeinträchtigt, habe Apple in der Nacht zum Montag mitgeteilt. Die Fabrik laufe mit deutlich reduziertem Ausstoß. Für die Kunden werde das längere Wartezeiten bedeuten.Das Werk des taiwanischen Auftragsfertigers Foxconn in Zhengzhou sei von Corona-Lockdowns der Regionalregierung betroffen. Die Fabrik arbeite zumindest teilweise, da einige Mitarbeiter das Gelände nicht verlassen würden. Die Einschränkungen könnten allerdings auch den Fluss von Bauteilen ins Werk unterbrechen. Apple habe mitgeteilt, man arbeite zusammen mit dem Fertiger daran, die Produktion wieder auf normales Niveau zu bekommen, ohne die Gesundheit der Mitarbeiter zu gefährden.In den Weihnachtsquartalen mache Apple traditionell das größte Geschäft und verdränge sogar meist Samsung von der Spitzenposition im Smartphone-Markt. Von den Engpässen seien sowohl das iPhone 14 Pro als auch das größere iPhone 14 Pro Max betroffen, habe Apple mitgeteilt. Die Modelle seien erst im September zusammen mit dem iPhone 14 auf den Markt gekommen."Der Aktionär" bleibe dennoch weiter von Apples langfristigen Perspektiven überzeugt. Die Apple-Aktie hab jedoch zuletzt deutlich korrigiert und sei nun an wichtige Unterstützungen herangelaufen: Das Oktobertief 2022 sowie das Jahrestief, das im Juni dieses Jahres bei 129,04 Dollar markiert worden sei. Diese sollten nun unbedingt verteidigt werden, solle sich das charttechnische Bild nicht weiter eintrüben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.11.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link