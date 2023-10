Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.AirTags von Apple könnten ungemein praktisch sein: Mit den Bluetooth-Geräten im Format einer 2-Euro-Münze würden sich Gegenstände wie Geldbeutel, Schlüsselbund oder Reisegepäck orten lassen. Es solle auch Menschen geben, die damit ihren Hund tracken würden. Allerdings werde die Technologie auch für illegale Zwecke missbraucht. Betroffene würden nun gegen Apple klagen.Neben ihrem eigentlichen Zweck, nämlich persönliche Gegenstände im Blick zu behalten und gegebenenfalls wiederzufinden, würden AirTags bisweilen auch genutzt, um anderen Personen nachzustellen. Betroffene würden von AirTags berichten, die ohne ihr Wissen in Autos, Kuscheltieren oder sogar Schuhen versteckt worden seien und einen Live-Standort an Stalker oder eifersüchtige Ex-Partner senden würden.Solche Fälle scheinen sich zu häufen, vor allem in den USA, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Medienberichten zufolge habe es dort bis April 2022 - also im ersten Jahr nach der Markteinführung - bereits mehr als 150 polizeilich registrierte Stalking-Vorfälle gegeben, bei denen AirTags involviert gewesen seien. Einige der Betroffenen hätten daraufhin im Dezember 2022 Klage gegen Apple eingereicht. Diese sei im Oktober noch einmal ergänzt worden und habe nun den Status einer Sammelklage, der sich mittlerweile rund 40 Personen angeschlossen hätten.Dank geringer Kosten, leichter Verfügbarkeit und großer Genauigkeit seien sie die "Lieblingswaffe von Stalkern", heiße es in der Klageschrift. Und dabei bleibe es nicht: In manchen Fällen habe das AirTag-Stalking zu weiteren Verbrechen bis hin zu Mord geführt. Zahlreiche solcher Fälle würden in der fast 140-seitigen Klageschrift geschildert.Obwohl Apple die Gefahren kenne, habe der Hersteller auch zwei Jahre nach dem Verkaufsstart nur unzureichende Maßnahmen zum Schutz vor Missbrauch ergriffen, so der Vorwurf der Betroffenen und ihrer Anwälte. Neben Schadenersatz möchten sie erreichen, dass Apple Maßnahmen ergreife, um das heimliche Tracking mit AirTags "prophylaktisch zu verhindern".Apple verbiete es ausdrücklich, mit den AirTags andere Personen zu tracken. Zudem würden die Tracker eine Warnung an andere Apple-Geräte senden, wenn sich über einen längeren Zeitraum ein unbekannter AirTag in der Nähe befinde, und spiele einen Warnton ab, wenn der Verdacht von unerlaubtem Tracking bestehe.Apple reagiere also auf die möglichen Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung seiner Geräte und habe die Sicherheitsvorkehrungen immer wieder erhöht. Zur konkreten Klage äußere sich das Unternehmen aber nicht öffentlich. Es werde aber erwartet, dass Apple einen Antrag auf Abweisung der Klage stellen werde.Ob und inwieweit Apple bei den Stalking-Fällen eine Mitschuld treffe, müsse ein Gericht klären - sofern die Klage angenommen werde und sich der Konzern nicht außergerichtlich mit den Klägern einige. Große Auswirkungen auf das Geschäft des Tech-Riesen seien dabei bislang nicht zu erwarten.Die Apple-Aktie reagiere darauf folglich kaum. Nachdem sie im schwierigen Gesamtmarkt zuletzt weitere Verluste erlitten habe, lege sie vor dem Wochenende wieder um rund ein Prozent zu. Eine positive Überraschung bei der Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag (2. November) könnte weiteren Schub liefern."Der Aktionär" bleibt langfristig bullish, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 27.10.2023)