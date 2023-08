XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (06.08.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Morgan Stanley senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Die US-Investmentbank den Anlegern habe die iPad- und Mac-Schwäche im September-Quartal nicht richtig berücksichtigt und darauf hingewiesen, dass die Umsatzschätzung für das September-Quartal um 5 Mrd. USD gesunken sei, was v.a. auf die schwächeren Mac- und iPad-Erwartungen zurückzuführen sei, heiße es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Ansonsten sei Morgan Stanley durch den Apple-Kommentar zum September-Quartal ermutigt. Eine Rekordzahl an installierten Geräten stütze den langfristigen Trend beim US-Konzern.Morgan Stanley hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Votum für die Apple-Aktie bestätigt und das Kursziel von 220 auf 215 USD reduziert. (Analyse vom 04.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link