Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

120,90 EUR +1,68% (29.12.2022, 15:51)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

121,30 EUR +1,47% (29.12.2022, 15:38)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

129,03 USD +2,37% (29.12.2022, 15:40)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unverändert ein Basisinvestment.Die Marktkapitalisierung von Apple sei zu Jahresbeginn 2022 auf drei Billionen Dollar gestiegen - eine Marke, die zuvor noch kein anders Unternehmen geknackt habe. Seitdem habe die Aktie kräftig korrigiert, was auch die Market Cap entsprechend gedrückt habe. Den Titel als wertvollster Konzern der Welt könne Apple aber trotzdem verteidigen.Bis zum US-Handelsschluss am gestrigen Mittwoch sei die Apple-Aktie seit Jahresanfang um rund 29 Prozent gefallen. Entsprechend stark sei auch die Marktkapitalisierung gesunken, nämlich von fast drei Billionen Dollar vor rund einem Jahr auf nunmehr rund 2,01 Billionen Dollar. Fast 1.000 Milliarden Dollar hätten sich somit innerhalb eines Jahres wieder in Luft aufgelöst.Dem US-Tech-Riesen sei es aber dennoch gelungen, im Ranking der größten börsennotierten Konzerne nach Marktkapitalisierung die Pole Position zu verteidigen. Der Ölkonzern Saudi Aramco, der im Jahresverlauf zeitweise an Apple vorbeigezogen sei, komme derzeit auf eine Market Cap von rund 1,89 Billionen Dollar - was locker für Rang zwei reiche. Microsoft zementiere derweil mit einem Börsenwert von rund 1,75 Billionen Dollar Platz drei.Die Top 5 würden Google-Mutter Alphabet (1,12 Billionen Dollar) und Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) (0,83 Billionen Dollar) komplettieren. Als größtes chinesisches Unternehmen belege Tencent Amazon.com (ISIN US0231351067 / WKN 906866) mit einer Market Cap von rund 0,40 Billionen Dollar Rang elf, während der französische Luxusgüterkonzern LVMH mit einer Marktkapitalisierung von rund 0,67 Billionen Dollar und Platz 15 das größte europäische Unternehmen im Ranking sei.Auch für den "Aktionär" ist die Apple-Aktie auch weiterhin ein Basisinvestment und einer der Favoriten für das das Jahr 2023, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.12.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.