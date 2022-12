Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

127,32 EUR -1,00% (16.12.2022, 16:31)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

127,44 EUR -1,83% (16.12.2022, 16:16)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

135,54 USD -0,70% (16.12.2022, 16:17)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (16.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Bei der Apple-Aktie werde es ernst. Am Donnerstag habe sie knapp 5% verloren - so viel wie zuletzt im September. Neben den Zinssorgen am Gesamtmarkt, die das Papier des US-Konzerns belaste, komme nun möglicherweise hinzu, dass Apple fremde App Stores nicht mehr ausschließen dürfe. Die Lage bei der Apple-Aktie spitze sich dementsprechend zu.Seit Jahresbeginn konsolidiere die Apple-Aktie nun schon. Anfangs sei sie noch in einer sehr breiten Range geschwankt, zuletzt habe jedoch die Schwankungsbreite abgenommen. Konkret bilde sie seit Oktober eine Dreiecksformation aus. Während am Dienstag infolge der positiven Überraschung bei den US-Inflationsdaten der Titel fast die obere Begrenzung bei 150 USD durchbrochen habe, sei die gute Laune allerdings schnell abgeebbt.Die durch die Notenbanken wieder geschürten Zinsängste hätten nicht nur den Ausbruch nach oben verhindert, sondern hätten die Aktie nahezu bis an die untere Dreiecksbegrenzung bei 134 USD fallen lassen. Nun sei es von großer Bedeutung, dass diese Marke erfolgreich getestet werden könne. Ansonsten würden weitere Rücksetzer bis an das bisherige 2022er-Tief bei 129,04 USD drohen, darunter bis an die Unterstützungszone um 125 USD. Bleibe das Dreieck in der nächsten Woche aber aufrechterhalten, dürfte es kurzfristig dynamisch zurück an den GD50 bei 145 USD und darüber an die Begrenzung bei rund 147 USD gehen."Der Aktionär" bleibe trotz der momentanen Turbulenzen langfristig optimistisch für Apple. Anleger sollten sich nicht verunsichern lassen und dabeibleiben, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.12.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link