Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (26.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Aktie von Apple habe ihre Kletterpartie in der Vorwoche fortgesetzt und am Freitag bei 187,56 USD einen neuen Höchststand markiert. Zwar sei sie letztlich etwas tiefer aus dem Handel gegangen, die starke Kursentwicklung der letzten Monate könne das jedoch nicht trüben. Das Kursziel der von Bloomberg befragten Analysten sei nun so gut wie erreicht.Gemessen am 12-Monats-Konsensziel von derzeit durchschnittlich 187,74 USD sei die Aktie nach Einschätzung der Experten nun beinahe fair bewertet. Ausgehend vom Freitagsschlusskurs von 186,68 USD signalisiere es nur noch 0,6% Luft nach oben. Dennoch rate die große Mehrheit der Analysten weiterhin zum Kauf der Apple-Aktie: 33 Kaufempfehlungen stünden zwölf Halte- und vier Verkaufsempfehlungen gegenüber."Der Aktionär" sehe das Ende der Fahnenstange bei Apple noch lange nicht erreicht. Nach fast 45% Kursplus alleine seit Jahresanfang und den jüngsten Höchstständen seien zwar jederzeit kurzfristige Rücksetzer aufgrund von Gewinnmitnahmen möglich. Für langfristig orientierte Anleger wäre das jedoch als Chance zum (Nach-) Kauf zu werten. Die Apple-Aktie bleibe ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Aktien der Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.