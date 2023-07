XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

174,86 EUR +0,28% (25.07.2023, 09:59)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

192,75 USD +0,42% (24.07.2023)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (25.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Aaron Rakers, Analyst von Wells Fargo Advisors, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Der Analyst erwarte, dass Apple im dritten Quartal einen Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres und einen leichten Anstieg des Gewinns pro Aktie aufgrund einer verbesserten Bruttomarge verzeichnen werde. Er halte an den unter dem Konsens liegenden Q4-Schätzungen fest, die auf einen unter der Saison liegenden Produktumsatz zurückzuführen seien. Nach den jüngsten Berichten, dass Apple intern an seinen eigenen ChatGPT-ähnlichen generativen KI-Fähigkeiten arbeiten oder diese bereits entwickelt haben könnte, und jetzt mit der offiziellen Vorstellung von Vision Pro, erwarte Rakers, dass Apples aktualisierte Kommentare zu seinen KI-Ambitionen ein Schwerpunkt sein würden.Aaron Rakers, Analyst von Wells Fargo Advisors, bewertet die Apple-Aktie weiterhin mit "overweight". Das Kursziel werde von 210,00 auf 225,00 USD angehoben. (Analyse vom 24.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:174,90 EUR +0,44% (25.07.2023, 10:14)