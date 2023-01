Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

119,10 EUR -0,07% (05.01.2023, 10:56)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

119,02 EUR -1,33% (05.01.2023, 10:41)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

126,36 USD +1,03% (04.01.2023)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Produktionsausfälle beim iPhone Ende 2022 hätten die hohe Abhängigkeit Apples von Zulieferer Foxconn offenbart und ausgerechnet im wichtigen Weihnachtsgeschäft für Lieferprobleme gesorgt. Laut einem Medienbericht wolle der Tech-Riese nun gegensteuern und die besonders beliebten Pro-Modelle künftig von einem anderen Partner fertigen lassen.Wie die Financial Times (FT) am Mittwoch unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet habe, wolle Apple in Zukunft auch den chinesischen Foxconn-Rivalen Luxshare Precision mit der Fertigung von Premium-iPhones beauftragen. Ein Vertrag über eine erste große Bestellung solle demnach in Kürze unterzeichnet werden.Luxshare habe laut dem Bericht zuletzt bereits kleinere Mengen des iPhone 14 Pro Max montiert, um die Produktionsausfälle im Foxconn-Werk Zhengzhou abzufedern. Dabei habe sich das Unternehmen offenbar bewährt und solle nun Premium-Smartphones für Apple bauen.Luxshare arbeite bereits seit Jahren mit Apple zusammen und fertigt zahlreiche Produkte - von AirPods bis hin zu günstigeren iPhone-Modellen. Für die teuren Pro-Modelle hätten die Chinesen bis dato aber keine Aufträge an Land ziehen können. Diese seien bislang exklusiv von Foxconn gebaut worden. Die FT spreche daher von einem Coup für Luxshare.Dass Luxshare nun in der Lage sei, auch die Flaggschiffmodelle zu produzieren, sei laut einem namentlich nicht genannten Apple-Mitarbeiter und Analyst Eddie Han von Isaiah Research hohen Investitionen des iPhone-Konzerns in den Zulieferer zu verdanken.Das habe Lieferengpässe zur Folge gehabt, die Apple im abgelaufenen ersten Geschäftsquartal (bis Ende Dezember) nun den ersten Umsatzrückgang seit 14 Quartalen einbrocken könnten. Zudem sei die hohe Abhängigkeit von China als Produktionsland und Foxconn als Montagepartner offensichtlich geworden.Durch den Ausbau der Produktion in anderen Ländern - insbesondere Indien und Vietnam - sowie einer Diversifizierung der Lieferketten solle sich das nun ändern. Das sei auch im Interesse der Investoren.Nach deutlichen Verlusten der Apple-Aktie zum Jahresstart an der Wall Street am Dienstag sei sie am Mittwoch rund ein Prozent höher aus dem US-Handel gegangen.Ungeachtet der aktuellen Herausforderungen bleibt "Der Aktionär" aber weiterhin bullish und wertet die Kursschwäche als Kaufchance für langfristig orientierte Anleger, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 05.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link