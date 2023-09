NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (08.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Erik Woodring, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin mit "overweight" und einem Kursziel von 215 USD ein, nachdem der Titel in den vergangenen zwei Tagen rund 6% verloren hat.Der Markt sei besorgt, dass sich die jüngsten Schlagzeilen aus China zu etwas Größerem entwickeln könnten, aber Woodring halte dies für "unwahrscheinlich". Das wirkliche Risiko bestehe darin, dass China möglicherweise auf dem Weg sei, nationalistischer zu werden, was mehr als 30 Milliarden Dollar des Betriebsgewinns von Apple gefährden könnte, sollte China beschließen, den Zugang von Apple zum chinesischen Markt zu beschränken, aber die Sorgen über iPhone-Beschränkungen durch die chinesische Regierung seien nicht unbedingt neu, sondern sollten bereits im Jahr 2020 begonnen haben. Woodring füge hinzu, dass China zwar entscheidend für den Erfolg von Apple sei, Apple aber auch einen wichtigen Beitrag zur chinesischen Wirtschaft leiste, da Millionen von Arbeitsplätzen von der Geräteproduktion und App-Entwicklung abhängen würden.Erik Woodring, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Apple-Aktie weiterhin mit dem Rating "overweight" ein. (Analyse vom 07.09.2023)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:167,14 EUR +0,54% (08.09.2023, 16:16)