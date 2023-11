NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (21.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) charttechnisch unter die Lupe."Attraktiver Chart - vielversprechende Zyklik" bzw. "Korrektur vor Abschluss?", so hätten die Überschriften zu den letzten beiden Apple-Analysen von HSBC Trinkaus & Burkhardt gelautet. Beide Headlines hätten sich als Prognosetreffer erwiesen, was auf der charttechnischen Seite zu einem Sprung über die Schlüsselhürden aus dem Abwärtstrend seit August (akt. bei 174,22 USD) und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 177,10 USD) geführt habe. Damit könne die Korrektur seit Sommer letztlich als ein "bullisher" Keil interpretiert werden. Dieses Kursmuster lege den Grundstein für einen zeitnahen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 198,22 USD. Rein rechnerisch halte das beschriebene Konsolidierungsmuster sogar ein Kursziel von rund 202 USD bereit. Zusätzlichen Rückenwind erfahre der Technologietitel aktuell von Seiten der Zyklik, denn auf Basis der Daten seit dem Jahr 2000 könne die Apple-Aktie im historischen Mittel von Mitte bis Ende November um fast 4% zulegen. Die o. g. Kreuzunterstützung aus Korrekturtrend und langfristiger Glättung biete sich dagegen als technisch sinnvolle Stop-Loss-Zone an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 21.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:174,92 EUR -0,03% (21.11.2023, 08:53)