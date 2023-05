XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (09.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Aufgrund der Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 150,41 USD) und vor allem aufgrund der im Frühjahr komplettierten Schulter-Kopf-Schulter-Formation hätten die Analysten die Apple-Aktie zuletzt mehrfach konstruktiv besprochen. Mit dieser Einschätzung hätten sie "ins Schwarze" getroffen. Im Zuge der guten Quartalszahlen habe der Technologietitel jüngst sogar ein neues Bewegungshoch (174,30 USD) erreicht. Die Aufwärtstendenz sei also absolut intakt. Damit würden die Rekordstände von 2022 bei 176,15/179,61/182,90 USD immer mehr in Schlagdistanz rücken. Rein rechnerisch lasse sich das Kursziel aus der eingangs beschriebenen Umkehrformation sogar auf rund 190 USD taxieren. Perspektivisch sei deshalb sogar der Vorstoß in "uncharted territory" möglich. Doch auch unter Risikogesichtspunkten liefere der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So biete sich auf der Unterseite die jüngste Aufwärtskurslücke im Tageschart (untere Gapkante bei 167,04 USD) als Absicherung für kurzfristige Tradingpositionen an.Unter strategischen Aspekten gilt es dagegen, das Hoch vom Herbst 2022 bei 157,50 USD nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 09.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:157,32 EUR -0,25% (09.05.2023, 08:52)