Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

140,34 EUR +0,60% (22.02.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

139,52 EUR -0,47% (22.02.2023, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

148,91 USD +0,29% (22.02.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (22.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Nachdem die Apple-Aktie seit Jahresanfang in der Spitze mehr als 20% zugelegt habe, sei sie in den vergangenen Tagen wieder etwas zurückgekommen. An sich kein Beinbruch, doch dadurch komme der Kurs der 200-Tage-Linie, die aktuell bei 147,26 USD verlaufe, wieder gefährlich nahe. Gemeinsam mit der Horizontalen im Bereich von 147,50 USD bilde die langfristige Trendlinie eine Unterstützung, die bis dato nicht nachhaltig unterschritten worden sei. Am Mittwoch kurz nach US-Handelsstart habe die Apple-Aktie nach einem kurzen Rücksetzer bis auf 147,19 USD zunächst wieder nach oben abgedreht.Erst Anfang Februar habe der Kurs den GD200 nach rund fünf Monaten zurückerobert und damit ein technisches Kaufsignal generiert. Sollte Trendlinie nun erneut gerissen werden, würde sich das Chartbild zumindest kurzfristig wieder etwas eintrüben.Auf lange Sicht sei der Aufwärtstrend der Apple-Aktie dessen ungeachtet jedoch weiterhin intakt. "Der Aktionär" bleibe daher bei seiner positiven Haltung und bestätige die langfristige Kaufempfehlung für das Papier des US-Konzerns, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.02.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link