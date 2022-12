Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

141,36 EUR -0,51% (01.12.2022, 08:21)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

137,44 EUR +0,29% (30.11.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

148,03 USD +4,86% (30.11.2022)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (01.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Kräftigen Rückenwind habe US-Notenbankchef Jerome Powell den US-Aktien am Mittwoch verliehen. Besonders stark seien die Tech-Werte gestiegen, darunter auch die Aktie von Apple. Das Papier habe am Ende 4,9 Prozent gewonnen. Damit sei Apple hinter Microsoft und Salesforce, die allerdings nachbörslich deutlich unter Druck geraten sei, der drittstärkste Wert des Tages im Dow gewesen.Damit habe die Aktie von Apple wieder etwas Fahrt aufnehmen können, nachdem zuletzt die Entwicklungen in China belastet hätten. Laut einem Insider dürften in diesem Jahr Produktionsausfälle beim Lieferanten Foxconn in der chinesischen Metropole Zhengzhou die iPhone-Produktion im Vergleich zum Plan um fast sechs Millionen Geräte drücken, habe es hier zuletzt geheißen. Wegen der strikten Pandemie-Maßnahmen Chinas sei es in den vergangenen Wochen rund um das größte iPhone-Werk der Welt zu Protesten und Ausschreitungen gekommen.Derweil scheine sich Apple-Chef Tim Cook mit Twitter-Chef Elon Musk geeinigt zu haben. Musk habe am Mittwoch (Ortszeit) getwittert, er habe ein "gutes Gespräch" mit Cook geführt. Unter anderem hätten die beiden "das Missverständnis" über eine angeblich angedrohte Entfernung der Twitter-App aus dem App Store von Apple geklärt. Cook habe deutlich gemacht, dass sein Konzern dies nie in Erwägung gezogen habe. Von Apple habe zunächst keine Stellungnahme vorgelegen.Musk habe Apple zuvor scharf attackiert. In einer Serie von Tweets habe er am Montag die Frage in den Raum geworfen, ob Apple die Redefreiheit in Amerika hasse - da der Konzern seine Werbung bei Twitter nach dem Verkauf an ihn weitgehend eingestellt habe. Dann habe er behauptet, Apple habe ohne Angabe von Gründen gedroht, Twitter aus dem App Store zu werfen. Außerdem habe sich Musk über eine angeblich "geheime" Abgabe an Apple bei Käufen im App Store aufgeregt - und habe damit eine allgemein bekannte Umsatzbeteiligung von bis zu 30 Prozent gemeint.Langfristig bleibt "Der Aktionär" ohnehin zuversichtlich, so Marion Schlegel. (Analyse vom 01.12.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: