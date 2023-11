NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

181,82 USD +1,45% (07.11.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (08.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Alte Trendlinien würden häufig in der Zukunft irgendwann wieder eine Rolle spielen. Ein gutes Beispiel für diese These stelle derzeit die Apple-Aktie dar. So habe die korrektive Phase seit Juli den Technologietitel wieder in den Bereich einer aus dem Januar 2022 stammenden Trendlinie (akt. bei 163,39 USD) geführt. Auf dieser Basis sei es zur jüngsten Gegenbewegung gekommen, welche nun aufgrund der Widerstandszone in Form der 38-Wochen-Linie (akt. bei 174,71 USD) und dem Abwärtstrend seit August (akt. bei 176,88 USD) vor einer echten Bewährungsprobe stehe. Gelinge der nachhaltige Ausbruch gen Norden, wäre das Kräftesammeln der letzten Monate abgeschlossen, denn dann bilde die Korrektur seit Sommer letztlich einen "bullishen" Keil. Lohn der Mühen wäre dann voraussichtlich ein zeitnaher Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 198,22 USD. Ein Ausbruch auf der Oberseite würde zudem bestens in die saisonale Landschaft passen: Auf Basis der Daten seit dem Jahr 2000 könne die Apple-Aktie im historischen Mittel von Mitte bis Ende November um fast 4% zulegen.Im Ausbruchsfall bietet sich die oben genannte Glättung der letzten 38 Wochen als engmaschige Absicherung auf der Unterseite an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 08.11.2023)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:170,44 EUR +0,24% (08.11.2023, 10:07)