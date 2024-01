Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Microsoft habe Apple am Donnerstagabend erstmals seit Jahren als wertvollstes Tech-Unternehmen abgelöst - zumindest kurzfristig. Am Freitagmorgen stehe der iPhone-Konzern wieder auf dem ersten Platz mit einem Börsenwert von 2.879 Mrd. USD, Microsoft folge dicht dahinter mit 2.869 Mrd. USD.Die Kursentwicklung der beiden Big-Tech-Titel habe in den vergangenen Wochen und Monaten auseinandergeklafft und Microsoft Zeit zum Aufholen gegeben. Der Windows-Konzern werde dabei unverändert angetrieben durch die Fantasie für das Megathema künstliche Intelligenz, denn hier sei man mit dem Cloud-Computing-Dienst Azure und dem KI-Assistenten Copilot hervorragend positioniert.In einer Studie von Morgan Stanley vom Donnerstag habe es beispielsweise geheißen, dass Microsoft von Chief Information Officers (CIOs) auf der ganzen Welt als der Top-Player in den Bereichen KI und Maschinelles Lernen angesehen werde. Fast 63% aller von der US-Investmentbank befragten CIOs würden daher in den nächsten zwölf Monaten mindestens eines der generativen KI-Produkte von Microsoft einsetzen. Gleichzeitig habe die Umfrage ergeben, dass die IT-Budgets im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um etwa 3,3% steigen könnten, so die Analysten.Die Aktie von Apple habe indes mit ordentlich Gegenwind zu kämpfen. So hätten gleich drei Analysten das iPhone-Papier herabgestuft. Sie hätten auf Zweifel am zukünftigen Verkaufserfolg des iPhone 15 sowie ein schwaches makroökonomisches Umfeld in China verwiesen, das die Nachfrage zusätzlich unter Druck setze.Dass Apple nach dem guten Lauf 2023 zum Jahresbeginn etwas Federn habe lassen müssen und Microsoft beim Börsenwert aufholen können, sollte Anleger nicht beunruhigen. Auch der iPhone-Konzern besitze noch reichlich KI-Potenzial, welches nicht ausreichend vom Markt honoriert werde. Selbst Microsoft stehe nach ersten Achtungserfolgen erst am Anfang seiner KI-Möglichkeiten - steigende Gewinne sind hier vorprogrammiert. Anleger sollten bei beiden Big-Tech-Aktien die Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.