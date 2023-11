7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

161,88 EUR -2,27% (03.11.2023, 09:00)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

177,78 USD +2,19% (02.11.2023, 20:59)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple habe gestern nach Börsenschluss die Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert, welches das vierte für sein Geschäftsjahr 2023 dargestellt habe.In den letzten drei Monaten habe sich der Quartalsumsatz demnach im Vergleich zur Vorjahresperiode um 1,0% auf USD 89,5 Mrd. verringert, was den Konsenserwartungen entspreche.Diese Entwicklung setze sich aus gegenläufigen Bewegungen auf Segmentebene zusammen. Der stärkste Zuwachs habe erneut im Bereich Services, zu dem die Abodienste Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ und iCloud+ gehören würden, verbucht werden können. Im letzten Quartal habe auch das iPhone Segment, nach mehreren Quartalen geprägt von Umsatzrückgängen, überzeugen können. So habe der Umsatz in diesem Bereich im Jahresvergleich wieder zulegen können. In den übrigen Hardwaresegmenten Mac und iPad sei es erneut zu Einbußen gekommen, wobei diese im letztgenannten Bereich am höchsten gewesen seien. Selbst in den Kategorien Wearables, Home und Accessories habe dieses Quartal ein leichtes Minus hingenommen werden müssen.Mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von USD 1,46 habe man die Erwartungen der Analyst:innen um 4,9% übertrumpft. Im Vergleich zum Vorjahr stelle dieser Wert ebenfalls eine Zunahme in Höhe von 13% dar.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research für die Apple-Aktie lautete "halten", so Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 03.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen