Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

134,86 EUR +0,81% (28.06.2022, 09:27)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

135,00 EUR +0,45% (28.06.2022, 09:12)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

141,66 USD (27.06.2022)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Konter mit Fragezeichen - ChartanalyseAm 16. Juni war die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) mit 129,04 USD auf ein neues Jahrestief abgerutscht, bevor es in der vergangenen Handelswoche (+7,9%) zu einem Konter kam, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei hätten die Notierungen von Beginn an nur eine Richtung gekannt: aufwärts. Bei 133,42 USD auf Wochentief gestartet, seien die Papiere am Freitag (+2,6%) mit 141,88 USD nahezu per Wochenhoch (141,91 USD) aus dem Handel gegangen. Am gestrigen Montag habe die Aufwärtsdynamik allerdings wieder nachgelassen. Zwar seien die Papiere zwischenzeitlich bis auf 143,49 USD geklettert, seien jedoch zur Schlussglocke unter den Vortagesschluss zurückgerutscht, womit am Ende ein kleines Minus von 0,22 USD zu Buche gestanden habe.Ausblick: Aus charttechnischer Sicht hätten die Bullen mit dem Sprung über die untere Keilbegrenzung sowie der Schließung zweier Kurslücken erste Fleißpunkte gesammelt. Damit sich die Gegenbewegung aber nicht (wie schon Ende Mai) als Strohfeuer entpuppe, müssten jetzt ein paar weitere wichtige Chartmarken zurückerobert werden.Das Long-Szenario: Nach dem gestrigen Gap-Close bei 142,61 USD hätten die Notierungen auf der Oberseite nun theoretisch Platz bis zur Volumenspitze bei 148,00 USD. Direkt darüber müsste im Anschluss die 50-Tage-Linie überboten werden, die aktuell bei 148,61 USD verlaufe, bevor sich die Blicke auf die Barriere rund um 150,00 USD richten würden. Dort gelte es, über das März-Tief bei 150,10 USD auszubrechen und den Break anschließend mit Kursen oberhalb der Doppelhürde aus Juni-Hoch und Februar-Tief zu bestätigen. Gelinge bei 152,00 USD der Durchbruch, dürften sich Chancen für einen Hochlauf bis zur 200-Tage-Linie bei 158,52 USD eröffnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: