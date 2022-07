Börsenplätze Apple-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Bei Apple stünden Ende des Monats die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal auf der Agenda. Im Vorfeld würden einige Anleger fürchten, dass die hohe Inflation die Nachfrage nach iPhones & Co gedämpft haben könnte. Analyst Amit Daryanani von Evercore ISI gehe allerdings davon aus, dass der Tech-Riese die Erwartungen auch diesmal übertreffen werde.Der schwache Ausblick des Chipherstellers Micron und aktuelle Daten, wonach der wichtige chinesische Smartphone-Markt zuletzt um 9% geschrumpft sei, schienen die Zurückhaltung vieler Kunden beim Kauf neuer Hardware zu bestätigen. Das dürfte auch bei Apple nicht folgenlos bleiben. Mit einer bösen Überraschung für die Anleger bei den kommenden Quartalszahlen rechne der Analyst aber trotzdem nicht. Der Grund: Mit den Aussagen und Prognosen bei der Vorlage der Q2-Zahlen im April habe der US-Konzern die Latte tief genug gelegt, um sie auch diesmal zu überwinden - wenn auch nicht mehr ganz so deutlich wie in früheren Quartalen.Die anhaltenden Lieferkettenproblemen - verschärft durch die strikten Corona-Lockdowns in China - sollten erneut zwischen 4 und 8 Mrd. USD Umsatz kosten. Zudem habe das Management insbesondere auch vor Wechselkursrisiken und sinkenden Konsumausgaben der Kunden wegen der steigenden Inflation gewarnt. Speziell die Engpässe in den Lieferketten hätte Apple in den vergangenen Quartelen jedoch schwerwiegender prognostiziert, als es dann tatsächlich der Fall gewesen sei, so Daryanani. Daher sei es möglich, dass die Situation auch diesmal weniger schlimm gewesen sei als befürchtet.Auch die Wall Street erwarte für das dritte Quartal im Schnitt lediglich ein Umsatzplus von 1,4% rund 82,6 Mrd. USD - eine Vorgabe, die laut dem Analysten ebenfalls nicht schwer zu übertreffen sein sollte.Anleger sollten sich bei der Zahlenvorlage am 28. Juli erneut auf eine konservative Prognose einstellen. "Der Aktionär" gehe aber weiterhin von einer temporären Belastung aus und sehe Apple langfristig auf Wachstumskurs. Die Apple-Aktie bleibe ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.07.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link