Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (25.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Quartalsberichtsaison der US-Konzerne nehme in dieser Woche Fahrt auf, doch bis auch Tech-Schwergewicht Apple die Zwischenbilanz für das dritte Geschäftsquartal (bis Ende Juni) präsentiere, müssten sich die Anleger noch bis nächste Woche Donnerstag (3. August) gedulden. Die Analysten würden sich aber trotzdem schon einmal in Stellung bringen.Das 12-Monats-Konsensziel aller von Bloomberg befragten Analysten liege bei 193,40 USD. Nach den kräftigen Gewinnen der letzten Monate wäre die Apple-Aktie damit auf dem aktuellen Kursniveau fast fair bewertet. Eine große Mehrheit zwei Dritteln der Analysten rate jedoch weiterhin zum Kauf.Auch "Der Aktionär" sehe bei Apple auf lange Sicht noch jede Menge Potenzial. Investierte Anleger sollten daher dabeibleiben. Etwaige Rücksetzer nach dem starken Lauf der letzten Monate seien zudem eine Chance zum (Nach-) Kauf, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Aktien der Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.