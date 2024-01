Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

169,08 EUR -0,13% (09.01.2024, 10:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

185,56 USD +2,42% (08.01.2024)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (09.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) mit dem Votum "market perform" ein.Die Apple-Aktie habe ihre Bewertung nach der COVID-Bewertung beibehalten und werde mit dem 1,39Fachen über ihrem historischen relativen Multiplikator gehandelt. Trotz des hohen Multiplikators seien die Analysten der Ansicht, dass die Qualität des Apple-Ökosystems und des Geschäftsmodells einen Aufschlag rechtfertigen würden, und würden nur ein begrenztes Risiko für eine deutliche Herabstufung sehen. Kurzfristig glaube Bernstein, dass der Konsens die iPhone-Saisonalität falsch modelliere.Während die Analysten mit den Konsenseinnahmen für Q1 übereinstimmen, lägen sie für Q2 und den Rest des Jahres deutlich darunter. Darüber hinaus glaube Bernstein, dass Apple im zweiten Jahr in Folge Schwierigkeiten haben werde, seine Umsätze zu steigern, und prognostiziere für das Geschäftsjahr 24 ein iPhone-Wachstum von -3% und ein Gesamtumsatzwachstum von 0,3%. Bernstein sei auch der Meinung, dass Vision Pro in naher Zukunft nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial bieten werde.Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co bewerten die Apple-Aktie mit "market perform". Das Kursziel laute 195,00 USD. (Analyse vom 08.01.2024)Börsenplätze Apple-Aktie: