Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

139,20 EUR +0,96% (06.07.2022, 15:52)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

138,86 EUR +2,84% (06.07.2022, 15:38)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

141,48 USD -0,06% (06.07.2022, 15:39)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (06.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Shortposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Bei Apple stehe im Juli der Verkaufsstart des Anfang Juni vorgestellten MacBook Air mit dem brandneuen M2-Prozessor auf der Agenda. Laut Medienberichten solle es bereits in der kommenden Woche soweit sein. Apple-Fans dürfte das freuen, doch andere PC-Hersteller würden dem Launch bereits mit Sorge entgegenblicken.Das MacBook Air sei schon heute eins der meistverkauften Laptop-Modelle von Apple und habe zuletzt noch einmal eine Frischzellenkur bekommen. Allem voran der vom Tech-Riesen selbst entwickelte M2-Prozessor, der noch einmal deutlich schneller sei als der Vorgänger M1, solle ein echtes Highlight sein. Entsprechend gespannt würden potenzielle Kunden auf den Verkaufsstart warten, der laut Medienberichten bereits ab der kommenden Woche erfolgen könnte.Bei Produzenten von PCs mit Windows-Betriebssystem und Intel-Chips . kurz "Wintel" - teile man diese Vorfreude indes nicht. Laut dem taiwanesischen Tageszeitung DigiTimes würden einige dieser Hersteller befürchten, dass das neue, scheinbar übermächtige MacBook Air M2 die eigenen Absatzchancen schmälern könnte.Mit Verkaufspreisen zwischen 1.000 und 1.500 USD werde das Gerät wohl andere High-End-Notebooks aus dem Markt drängen, habe ein namentlich nicht genannter Vertreter eines "Wintel"-Herstellers zu Protokoll gegeben. Zwar entspreche der neue Preis einer leichten Erhöhung gegenüber dem bisherigen Modell, doch das sei angesichts der Upgrades bei Prozessor, Kamera und Gehäuse für die meisten Apple-Kunden wohl akzeptabel.Zwar würden Inflations- und Rezessionssorgen auch an Apple nicht spurlos vorbeigehen, als Premiumhersteller sei der US-Tech-Riese dafür jedoch relativ gut gewappnet. Für den "Aktionär" bleibe die Apple-Aktie daher ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.07.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.