Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (26.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Bereits vor Wochen habe "Der Aktionär" über Apples Pläne berichtet, zum Zwecke der Standort-Diversifikation die iPhones der neuesten Generation in Indien herzustellen. Nun habe der Smartphone-Gigant diese Pläne offiziell bestätigt. Dabei gehe es insbesondere um die Produktion seines Flaggschiff-Modells iPhone 14.Laut dem Unternehmen sei der wichtigste Zulieferer bereits dazu angewiesen worden, die Geräte in seiner Fabrik in Sriperumbudur am Stadtrand von Chennai zu bauen. Apple stelle bereits seit 2017 iPhones in Indien her, allerdings habe es sich dabei bisher überwiegend um ältere Modelle gehandelt. Dieses Mal stehe mit dem iPhone 14 auch Apples neuestes Modell zum ersten Mal kurz vor der Markteinführung in Indien.Die produzierten Telefone werde Apple sowohl in Indien lokal verkaufen, als auch in andere Märkte weltweit exportieren würden. Den indischen Kunden würden die Smartphones bereits in wenigen Tagen zur Verfügung stehen.Apple habe sich bisher nicht zur genauen Zahl der in Indien zu produzierenden iPhones geäußert. Die Analysten von JP Morgan würden allerdings davon ausgehen, dass Apple bis Ende 2022 knapp 5% seiner weltweiten Produktion für das iPhone 14 nach Indien verlagern werde. Bis 2025 sollten sogar bis zu 25% der iPhones in Indien hergestellt werden, so die Experten.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.